Van der Meulen sluit twee fabrieken: toast verdringt roggebrood en beschuiten

Over de gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen zegt eigenaar Johannes van der Meulen: "In dit stadium kunnen daar geen definitieve uitspraken over worden gedaan, we zijn daarover in gesprek met de OR en de vakbonden. Wel zal het naar verwachting niet mogelijk zijn alle werknemers in dienst te houden. Een beperkt aantal arbeidsplaatsen zal mogelijk komen te vervallen."

Hij zegt dat er nog wordt gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing, bijvoorbeeld natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers naar de toastfabriek.