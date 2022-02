Docent Andringa reageert op beschuldigingen: "Ik kan hard zijn in mijn feedback"

Een onafhankelijke commissie zal nu uitgebreid onderzoek doen naar de colleges 'Systems view of life'. Andringa wacht dat af en is voorlopig niet van plan om uit zichzelf op te stappen. "Ik houd van het lesgeven aan studenten en van het academisch onderzoek. Dat wil ik niet zomaar opgeven."

Hij is van plan de komende tijd ook zelf onderzoek te doen naar wat er mogelijk is misgegaan tijdens zijn colleges. "Ik kan hard zijn in mijn feedback in de richting van studenten. Ik ben hard, omdat ze daar het meeste van leren. Er is één student waar ik van weet dat ze dat onveilig vond, maar ook zij was wel positief over de inhoud van de colleges."