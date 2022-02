Raad van State: lange sluiting drugspand is te zwaar middel

De praktijk is nu dat woningen waar drugs is aangetroffen, vaak voor lange tijd op slot worden gezet. Dat is een te zwaar middel vindt de Raad. De zaak kwam aan het rollen toen de bewoners van een voormalige melkfabriek in Ried bezwaar indienden tegen de sluiting van een jaar van hun pand.

De rechtbank vond eerder al dat de termijn van twaalf maanden te lang was, en bracht dit terug naar zes maanden. De burgemeester van Waadhoeke ging daartegen in beroep bij de Raad van State. En die zegt dus nu dat de overheid beter moet kijken naar de straf, en of die evenredig is aan de overtreding.