Afvalverwerker Van der Galiën raakt mogelijk vergunning kwijt

Het bedrijf, dat in Kootstertille en Wâlterswâld zit, stond al onder verscherpt toezicht sinds juni 2020. Er is volgens de provincie geen verbetering en overtreedt het bedrijf nog steeds een aantal milieuregels. Zo is er geen vloeistofdichte vloer zodat afvalstoffen de bodem in kunnen lopen, is er teveel brandgevaar en worden afvalstoffen niet op de goede manier verwerkt.

Onhoudbare situatie

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland is het een onhoudbare situatie. "Het bedrijf houdt zich al jaren niet aan de regels en nu hebben we gezegd: het kan zo niet verder. Na het verscherpte toezicht zijn er weken controles geweest, er is handhavend opgetreden en er zijn veel boetes opgelegd."

Het bedrijf heeft er onvoldoende op geacteerd en daarom is deze stap nu gezet. Het bedrijf krijgt zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen voor de toekomst.

Als het bedrijf moet sluiten, heeft dat consequenties voor het personeel. "Dat geeft onzekerheid bij het personeel. We zijn er als provincie ook niet op uit om een bedrijf te sluiten, maar de bal ligt nu echt bij Van der Galiën. "