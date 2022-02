Drachtster muziekkorps Crescendo oefent weer na een lange gedwongen pauze

Daar zit direct al het grootste probleem. In de oefenruimte in de Rehoboth-kerk in Drachten zijn veel stoelen leeg. "Ja, we hebben nog al een aantal leden met corona of die in quarantaine zitten. Er zijn ook leden die hebben afgezegd", zegt Mariska Boneschansker. Ze dirigeert de jeugd, groep A. Negen leden zijn er deze avond gekomen. "Normaal zijn het er 18."

Veel leuker

De jeugd die er zit, is blij dat ze weer in een groep kunnen oefenen. Thuis oefenen in de lockdown hebben niet veel leden gedaan. "Ik heb wel geoefend met mijn broertje en zusje, maar dit is veel leuker", zegt de saxofonist.

Boneschansker houdt hoop voor de toekomst: "We hebben gezien dat leden hebben afgezegd omdat ze misschien al wat twijfelden, maar we zien anderen die al jaren geen instrument hebben aangeraakt terugkomen. Ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt."