Wethouder De Ruijter over Jan van Vlieland: "Houter was een animator op het eiland"

Houter begon onder andere een fietsverhuurbedrijf en hotel op het eiland. Ook zat hij in de gemeentepolitiek, gaf hij een magazine uit over het eiland en schreef hij meerdere boeken over de eilander geschiedenis.

Wethouder Elsje de Ruijter van Vlieland was directeur van museum Tromp's Huys, toen Jan Houter er beheerder was. Volgens haar was Houter zeer belangrijk voor het eiland en kenden veel mensen hem.