Zware tijden voor vrijwilligers van Fûgelhelling; veel vogelgriepslachtoffers

"Je kunt in sommige gevallen direct zien dat ze griep hebben. Aan de kop dan vooral. Als ze die ronddraaiden of scheefhouden. Dan weet je dat het mis is", zegt vrijwilliger Marja Rodermond.

Het werk dat ze nu moet doen, is niet gemakkelijk. "Hier bij de poort doen we een triage. We willen ten alle tijde voorkomen dat we de vogelgriep binnenhalen en dan gezonde dieren besmetten."