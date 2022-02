Hoogleraar Mol in noodkreet: "Kennis over onze eigen middeleeuwen verdwijnt"

Een zelfde ontwikkeling is zichtbaar in de archeologie, waar studie over binnenlandse zaken zoals kloosters en kerken ook onderaan de pikorde staat. De lokale geschiedenis zou beter moeten worden verankerd op de universiteiten, vindt Mol.

Studiemogelijkheden verdwijnen

Er zijn bijna geen reguliere promotieplaatsen meer, omdat er geen researchvoorstellen meer bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek worden ingediend. Als subsidievoorstellen niet meer ondertekend kunnen worden door leerstoelhouders die zich daarmee bezig houden, komt er ook geen groen licht voor dergelijke voorstellen.

Onderzoek wordt nog wel verricht, maar door externe promovendi, vertelt Mol. "Er moet dan een bijzonder hoogleraar worden ingevlogen om het onderzoek te begeleiden."

Expertise vervalt

Dat de deskundigen over de middeleeuwen in de Nederlanden afnemen, is niet alleen een probleem vanwege het tekort aan studentenbegeleiding, maar ook omdat de expertise op den duur vervalt.

"Iedereen gaat dan zijn eigen verhaal vertellen en we weten hoe dat tegenwoordig gaat met complottheorieën. Iedereen neemt het van elkaar over zonder dat iemand goed opgeleid is om te onderscheiden wat waar en niet waar is", aldus Mol.