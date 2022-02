Crescendo mag weer: "Ik heb geoefend met mijn broertje en zusje, maar dit is veel leuker"

Als inwoners van een land vertrouwen in de overheid hebben, zijn er minder coronabesmettingen. Dat zeggen onderzoekers in een studie in het medische tijdschrift The Lancet. Hoeveel vertrouwen er wel of niet is, is een betere graadmeter dan inkomensgelijkheid, de kwaliteit van de gezondheidszorg of hoe een land zich heeft voorbereid op de pandemie, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 177 landen. Wanneer de mate van vertrouwen in de overheid in alle landen even hoog was geweest als in Denemarken, zouden er wereldwijd bijna 13 procent minder coronabesmettingen geweest zijn. Naast vertrouwen in de overheid speelt vertrouwen in de medemens een nog grotere rol, aldus de onderzoekers.