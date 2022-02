Coronanieuws 2 februari: Nachtclubs open uit protest

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen, over een periode van zestien dagen.

De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het RIVM en de GGD'en werken aan een oplossing. De afgelopen twee dagen konden vijftigduizend achterstallige positieve tests alsnog geregistreerd worden.

Gemiddelde blijft snel stijgen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend slaagde het RIVM erin 67.045 positieve tests te noteren. Dat is iets lager dan de afgelopen dagen, maar het gemiddelde blijft snel stijgen. In de afgelopen week zijn 538.375 nieuwe gevallen gemeld. Dat zijn er gemiddeld 76.911 per dag, het hoogste niveau ooit. In vijf weken tijd is het gemiddelde meer dan zes keer zo hoog geworden.