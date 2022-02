Kennis over digitale risico's ontbreekt bij te veel boeren

De gemeente Súdwest-Fryslân zet daarom bijvoorbeeld de MKB-Cybercampus in. Die geeft trainingen aan agrariërs. "We merken dat dat bewustzijn er niet is", zegt Erik Miedema van de cybercampus. Als dat bewustzijn ontbreekt, zullen boeren er ook niet snel veel aan doen.

Miedema probeert boeren daarom duidelijk te maken wat de risico's zijn en wat ze kunnen doen. "We zien gewoon dat de meeste boeren in hoog tempo heel digitaal worden. Ze gebruiken voercomputers, melkrobots, camera's op het erf. Maar die zijn allemaal gekoppeld aan een netwerk waar je van buitenaf bij kunt. Dan ben je als boer heel kwetsbaar."

Kan uit verschillende hoeken komen

Het is dus zaak dat boeren zich dat realiseren en er iets aan doen. "Het is al bekend dat er hacks zijn geweest", zegt Miedema. "Dat kan een crimineel doen, maar bijvoorbeeld ook een jongen of meisje op school. En voor dierenactivisten kan het ook interessant zijn wat er te zien valt."

Niet anders dan andere ondernemers

De agrarische ondernemer is geen uitzondering op de rest van de MKB-ondernemers in Fryslân, zegt Miedema. "De meesten zijn zich veel te weinig bewust van het feit dat ze enorm kwetsbaar zijn als ze heel veel digitaal doen. Met ons project zetten we daarop in."

Zo geven Miedema en zijn collega's webinars, waarbij ze van alles vertellen over gevaren en mogelijkheden. "Maar we gaan ook naar boeren toe. Dat noemen we een IT-scan. Dan zien we hoe het op dit moment geregeld is bij een bedrijf en daar maken we een rapport van dat we aan de boer geven. Aan de hand daarvan kunnen ze zien wat ze kunnen doen. "