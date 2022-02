Operaasje Fryske Flagge: Gerben heeft Duitse en Friese vlaggen op zijn vrachtwagen

Gerben Faber (55) is opgegroeid in Parrega, maar woont nu in Oberndorf, in de buurt van Hamburg. Faber verhuisde in 1988 met zijn ouders mee naar Duitsland. "Mijn vader en ik wilden graag samen boeren. dat was in Nederland niet mogelijk. Mijn vader vond dat te duur."

In Duitsland konden ze wel terecht. En dus gingen vader, moeder en vijf kinderen die kant op. "Dat was een hele operatie", weet Faber nog. "We wilden ook weer niet te ver weg, want ik had nog een broer in Emmen wonen. Daar wilde mijn moeder wel graag bij in de buurt blijven."

Niet altijd voor de wind

Het werd in Duitsland een nieuw, maar ook hard bestaan. Het gezin moest hard werken en kreeg uiteindelijk te maken met een aantal tegenslagen. Uiteindelijk besloten ze de boel weer te verkopen. "Het gaat je niet altijd voor de wind", zegt Faber.

Nadat hij een jaar voor een baas had gewerkt, is Faber een transportbedrijf voor zichzelf begonnen. Dat doet hij nu nog steeds en inmiddels heeft hij zes vrachtwagens op de weg en vast personeel in dienst. Zijn bedrijf vervoert landbouw-, industrie-, en afvalproducten. Op alle wagens staat een Duitse en een Friese vlag.

Wat vaker thuis

Het bedrijf draait goed en nu Gerben wat ouder wordt, kan hij zelf ook wat rustiger aan doen. Hij heeft nu meer ruimte om in de tuin te werken en te genieten van rockmuziek, wat hij graag doet. "En ik ben ook meer thuis dus ik zie mijn vrouw ook vaker."

Niet terug naar Fryslân

In 1992 trouwde Faber met een Duitse vrouw. Samen kregen ze drie kinderen, die zijn intussen 27, 28 en 29 jaar. Het gezin is goed opgenomen in de gemeenschap. "Dan wil je ook niet terug."

En ze wonen hartstikke mooi. "We hebben hier een heel mooi plekje! We leven ruim aan het einde van het dorp. In 2017 hebben we hier een nieuw huis gebouwd. Dit was ooit een boerderij, die hebben we gekocht en later helemaal omgebouwd.

Faber praat nog een hoop Fries met zijn vader en zus. Die laatste woon in Goutum. Maar zelf terug naar Fryslân, dat hoeft wat Faber betreft niet. "Ik ga één keer per jaar met mijn vrouw naar Nederland voor inkopen. Oranjekoeken en oliebollen bijvoorbeeld. Maar missen? Nee, dat niet. Dat moet ook niet, dan gaat het verkeerd."