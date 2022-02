Meeste gemeenten vinden landelijke doelstelling van 30 kilo afval in 2025 niet haalbaar

Momenteel is de gemeente Heerenveen met 109 kilo in 2020 de gemeente met de laagste restafvalproductie. Dat betekent een reductie van bijna 80 kilo in 2025, zouden zij aan de doelstelling willen voldoen.

Dat is ook de reden dat zoveel gemeenten aangeven de doelstellingen niet te halen. Van de zeventien gemeenten die zich committeerde aan de VANG zeggen tien het niet te halen, zes weten het nog niet en maar één zegt dat het wel haalbaar is. Dat is de gemeente Smallingerland. "In praktijk is het mogelijk om de hoeveelheid restafval te reduceren tot circa 25 kilo. Hiervoor hebben we de medewerking van de inwoners van Smallingerland nodig."

Sommige gemeenten zetten nu al in op een andere doelstelling. Zo zegt gemeente De Fryske Marren 60 kilo per inwoner 'als een realistisch en bereikbaar doel' te zien. En gemeente Leeuwarden zegt voor 2030 te streven naar de 30 kilo.