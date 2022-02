Sluiting kinderhartchirurgie in Groningen "nog geen gelopen race"

"We gaan de discussie met de minister van Volksgezondheid aan over waarom hij deze keuze maakt, terwijl de gevolgen voor de mensen groot zijn. Niet alleen in Groningen, maar ook in Drenthe en Fryslân. Men doet net of het geen gevolgen heeft, maar dat is natuurlijk wel zo", zegt Kuiken.

Afgelopen maand was Kuiken nog op werkbezoek in het UMCG. Dat heeft volgens haar ook weer geleid tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld wat het voor de rest de zorg betekent en wat voor kinderen het betreft. Kuiken: "Het geeft inzicht in hoe ze in het UMCG zorg verlenen en wat het belang is van regionale spreiding van zorg."

'Geen gelopen race'

Kuiken ziet het debat met vertrouwen tegemoet: "Uiteindelijk besluit de meerderheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nog niet een gelopen race is."