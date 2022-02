Jan Houter - alias Jan van Vlieland - overleden

"Ontzettend verdrietig dat hij vanuit zijn positiviteit de mooie verhalen van Vlieland niet meer kan vertellen", zegt burgemeester Schrier in een reactie op Houter zijn overlijden.

Jan van Vlieland

Houter komt uit een ondernemersfamilie uit Hoorn (Noord-Holland), die in de jaren vijftig naar het eiland kwam. De familie begon met een supermarkt in de Dorpsstraat en Jan Houter begon in 1986 een fietsverhuur. Die kreeg de naam Jan van Vlieland, de bijnaam van Houter.

Met historicus Anne Doedens bracht Houter een aantal boeken uit over onder andere de geschiedenis van Vlieland. Daar gaf hij ook lezingen over.

Geschiedenis vastleggen

Houter zijn passie was het vastleggen van de geschiedenis van Vlieland. De afgelopen jaren bracht hij bijvoorbeeld boeken uit over 400 jaar aan reddingen en schepen die zijn vastgelopen en over de ramp van 1666, toen een Engelse vloot Vlieland en Terschelling aanviel.

Erg ondernemend

Verder heeft Houter allerlei functies gehad op het eiland. Hij speelde meer dan vijftig jaar in het fanfarekorps van Vlieland, hij begon een carnavalsvereniging en presenteerde sinds de jaren zeventig de Zomeravondshows. Houter zat ook tien jaar in de gemeenteraad, was gemeentearchivaris en beheerder van museum 't Trompshuys en fan het Bezoekerscentrum Vlieland.

Met zijn zonen Klaas en Erik had Houter niet alleen de fietsverhuur, maar ook Hotel Zeezicht en horecagelegenheid De Oude Stoep.

Eerder wilde Houter graag journalist worden. Dat is er niet van gekomen, maar hij hielp de Harlinger Courant, de Telegraaf en Omrop Fryslân wel wanneer er nieuws op het eiland was.