Hospice in Heerenveen zoekt tiental nieuwe vrijwilligers: "Een bijna-thuis-huis"

'Een bijna-thuis-huis', zo noemen ze het hospice ook wel, vertelt Ytsje Miedema van het Julia Jan Wouters Hospice. "Het is een thuis waar je kunt komen om de laatste dagen van je leven door te brengen. Het is gericht op het einde van het leven van mensen, maar we proberen dit tot een mooie tijd te maken."

Het hospice is op zoek naar vrijwilligers die daarmee kunnen helpen, al is het maar voor vier uurtjes per week. Er is behoefte aan een tiental mensen om de hospice draaiende te houden.

"Het zit 'm in de kleine dingen"

In huislijke sfeer verzorgen de vrijwilligers van het hospice de mensen. Iedereen heeft behoefte aan wat anders, benadrukt Miedema: wel of geen gesprek, een patatje van de snackbar op de hoek of juist uitgebreid eten. "Het zit 'm in de kleine dingen", zegt Miedema.