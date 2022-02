Wolvegaster klas op de achterste poten naar de raad vanwege een drekveld

Daarom stapte groep 8 naar de gemeente. "We hopen dat er een goed veldje komt. We hebben gezegd dat het veldje verbeterd moest worden en wat de minpunten zijn", geeft Sander aan. "Het is het enige speelveldje in onze wijk", vertelt Silke. Hij komt vaak op het veld, dat ook buiten schooltijden in gebruik is.

Silke zou graad kunstgras op het veld willen, zodat het gras niet meer kapot gaat. "De gemeente vertelde dat ze er graag wat aan willen veranderen. Ze zeiden dat ze wel wat konden doen, maar dat ze het nog niet konden beloven."

Motie aangenomen

De gemeenteraad nam unaniem een motie aan om bij het college aan te dringen om met een antwoord te komen op de vraag of het financieel en praktisch mogelijk is. Wethouder Mariska Rikkers deed de belofte om in maart met duidelijkheid te komen. Daarvoor wordt eerst met een werkgroep van de scholen en de buurtvereniging overlegd.