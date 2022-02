Vogelwacht Schiermonnikoog blij dat aanpak verwilderde katten begint

De invloed van de verwilderde katten op de natuur is groot. Als één kat twee keer per dag iets vangt en dat 365 dagen lang keer vijftig dan kom je op hele grote aantallen. "Dat moet niet en dat willen wij hier ook niet", zegt Van Guldener. "Het is ook niet gezond dat zoiets gebeurt, want het is een aanslag op de natuur."

In de mobiele werkplaats van de stichting Zwerfkatten worden de eerste katten gechipt. En dat gaat heel vlot. Een sterilisatie neemt veel meer tijd, want er moet echt worden geopereerd. In een loods ligt er al een groot aantal vangkooien klaar.

Met tonijn kat lokken

"Dat zijn diervriendelijke kastvallen die we gaan gebruiken. We leggen een spoortje van bij voorkeur vis in de vangkooien. En dan aan het eind van de trapplaat, achter de trapplaat zetten we een voerbakje met veel tonijn erin. Die kat houdt van tonijn en stapt dus de vangkooi in. Denkt bij het spoortje van 'dit smaakt naar meer', loopt door en stapt op de trapplaat en dan valt de kastval dicht", legt Carien Radstake uit van de stichting Zwerfkatten Nederland.