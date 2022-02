Reder MSC Zoe beveiligt schepen beter tegen het overboord slaan van containers

Bij de containerramp met de MSC Zoe, die begin 2019 plaatsvond, vielen 342 containers in zee. Een groot deel van de lading kwam terecht op de stranden van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Uit onderzoek werd later duidelijk dat het ontwerp van de containerschepen niet veilig is bij een noordwesterstorm boven de Waddeneilanden.

Bovendien zijn de middelen waarmee de containers goed vast gemaakt kunnen worden, niet voldoende. In het rapport van de Ondezoeksraad voor Veiligheid staat dat dit voortaan anders geregeld gaat worden.

Scherpere berekeningen

De software die wordt gebruikt bij het inladen van de schepen moet bijvoorbeeld verbeterd worden. Daarbij moet het gewicht van de containers op orde worden gebracht.

Het is echter lastig om de stabiliteitsberekeningen specifiek aan te passen voor gevaarlijke wateren zoals de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. De reder heeft de berekeningen voor het inladen daarom in het algemeen aangescherpt. Zo worden de krachten die vrijkomen bij slecht weer, beter meegenomen.