Brandbrief ziekenhuisbesturen: kinderhartcentrum Groningen onmisbaar voor het Noorden

"Voor de acute zorg voor kinderen is deze zorgfaciliteit in de directe nabijheid voor ons van levensbelang", staat in de brief. "Toegang tot dergelijke zorg moet in alle regio's in Nederland geborgd zijn, zo ook in de onze."

De regering wil kinderhartzorg concentreren op twee plekken in het land: Rotterdam en Utrecht. Dat zou de kwaliteit ten goede komen. Gevolg zou dan wel zijn dat de kinderhartcentra in Groningen, Amsterdam en Leiden verdwijnen.

'Verschil wordt te groot'

Volgens de twaalf ziekenhuizen in het noorden en oosten van Nederland wordt op basis van geografische ligging het verschil in behandelmogelijkheden te groot, en daarmee ook de kans om te overleven.

Een petitie om het kinderhartcentrum in Groningen te houden is meer dan 250.000 keer getekend.