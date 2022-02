Stormschade op het strand van Ameland: "Je denkt: oei, ons eiland!"

Bij Strandpaviljoen Sunset is dat wel anders. Net als in 2013 is de stormschade bij het paviljoen groot. Een trap die kapot is geslagen, schade aan de loopbrug van het paviljoen en het magazijn dat is weggeslagen.

"Als ik het allemaal bij elkaar moet optellen, gaat het denk ik om zo'n 20.000 euro", zegt eigenaar Harold van Workum. In 2013 had hij ook al flinke stormschade. "Die klap was veel groter, toen hadden we serieuze schade. Dit is ondernemersrisico, je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dit is natuurgeweld. Daar winnen wij het niet van."