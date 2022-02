Geldboete voor dodelijke aanrijding in Wolvega

Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist. Wat justitie betreft had de man een werkstraf van 240 uur moeten krijgen, plus een voorwaardelijke rijontzegging van een halfjaar.

De man zou minstens 25 kilometer per uur te hard hebben gereden. Het Openbaar Ministerie baseerde zich daarbij op de analyse van de politie. Maar volgens de rechtbank was de remproef niet onder dezelfde omstandigheden gedaan als het geval was op het moment van het ongeluk. Op de avond van het ongeluk was de weg nat, een dag later droog.

De rechtbank ging daarom uit van de verklaring van de verdachte. Die dacht dat hij 50 tot 60 kilometer per uur had gereden. Dat de man zijn verantwoordelijkheid had getoond en ook contact heeft gezocht met de nabestaanden vond de rechtbank eveneens positief. Bovendien had de man geen strafblad.