Leeuwarders brengen vergeet-mij-nietjes naar Den Haag: denk aan het Noorden

Aanleiding voor het bezoek aan de Tweede Kamer is het besluit om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG van Groningen te sluiten. Als reactie daarop werd in de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aangenomen tot behoud van het centrum.

Het beleid lijkt alleen symptomatisch, zegt PvdA-raadslid Mirka Antolovic. Zij brengt met raadsleden van de FNP en GroenLinks de zakjes met zaad naar het Kamergebouw. "De boodschap van vergeet-mij-nietjes is wel duidelijk. En ze zijn ook nog geel en blauw, de Ljouwerter kleuren."

De belangen van Noord-Nederland

Wat daar met name duidelijk moet worden, is dat de belangen van Noord-Nederland te vaak vergeten worden. Dat heeft consequenties voor de jeugd hier, zeggen de raadsleden.

"We merken vaak in beleid en onderzoeken dat het Noorden niet mee wordt genomen", zegt Antolovic. "Het gebeurt misschien niet bewust, maar het concentreert zich soms wel in de Randstad. Onze tweede rijkstaal wordt vaak ook vergeten."