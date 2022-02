Coronanieuws 1 februari: Veel onvrede op scholen door coronamaatregelen

In Fryslân zijn de afgelopen 24 uren 2.310 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn 1.295 meer dan maandag. Het RIVM is bezig met het inhalen van een achterstand in het aantal geregistreerde besmettingen, daardoor ligt het besmettingscijfer waarschijnlijk hoger. De achterstand over de laatste vijftien dagen is op dit moment nog 81.000 besmettingen voor heel Nederland.

Geen sterfgevallen, zes ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Er zijn zes Friezen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om inwoners van de gemeentes Smallingerland (2), Leeuwarden, Opsterland, Weststellingwerf en Noardeast-Fryslân.