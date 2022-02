1 op de 33 Nederlanders besmet | Vaccin Novavax mogelijk in maart beschikbaar

Zorgminister Ernst Kuipers wil nader onderzoek naar het zogenoemde 2G-systeem, voordat de Kamer de wet in behandeling neemt. Het 2G-systeem houdt in dat sommige locaties alleen toegankelijk zijn met een coronatoegangsbewijs. Voor dat toegangsbewijs volstaat alleen een herstel- of vaccinatiebewijs. Het is dan niet meer mogelijk om een QR-code te krijgen door een sneltest te doen.

Er is in de Tweede Kamer veel kritiek op het voorgenomen 2G-beleid. Er wordt dinsdag gestemd over een motie om het wetsvoorstel helemaal in te trekken, een groot deel van de oppositie steunt die motie.