1 op de 33 Nederlanders besmet | Oostenrijk verplicht prik, Denemarken laat regels los

In Oostenrijk is vanaf dinsdag een coronavaccinatie verplicht. Het is het eerste Europese land waar dit het geval is, voor alle inwoners boven de 17 jaar. Voor wie hersteld is van corona, is het niet verplicht.

Denemarken neemt tegelijkertijd ook een grote stap: het laat zowat alle coronamaatregelen los. Mondkapjes hoeven niet meer, winkels en nachtclubs mogen weer open. Alleen blijven er wel regels voor internationale reizigers. Denemarken is het eerste Europese land dat hierin zo ver gaat.