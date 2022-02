sc Heerenveen actief op transfermarkt, bij SC Cambuur blijft het rustig

Bij SC Cambuur bleef het deze winter rustiger. Er kwamen twee spelers bij en er gingen twee weg.

Aangetrokken deze winter

Patrick Joosten, 25 jaar. Hij is voor een half jaar gehuurd van FC Groningen. De vleugelaanvaller scoorde daar bijna niet en hoopt in Leeuwarden weer aan spelen toe te komen. Sekou Sylla, 23 jaar. De linksback had nog een amateurcontract bij TOP Oss en speelde nog maar acht wedstrijden, maar toch heeft Cambuur hem gehaald als mogelijke opvolger van Alex Bangura.

Vertrokken deze winter

Filip Krastev, 20 jaar. Hij werd gehuurd van Lommel, maar een basisspeler werd hij nooit. Hij is nu terug naar zijn vaderland Bulgarije, waar hij zal spelen voor Levski Sofia. Sam Hendriks, 27 jaar. Hij moest met Tom Boere concurreren om de positie van eerste spits, maar een derde ging er met die plek vandoor. Namelijk de Let Roberts Uldrikis. Hendriks is nu derde spits achter Uldrikis en Boere en dus probeert hij het nu bij De Graafschap.

Bij Cambuur gaan er een stuk minder euro's rond dan bij Heerenveen. Joosten wordt gehuurd, Sylla is transfervrij. Krastev werd gehuurd en Hendriks wordt verhuurd.

Totaalbalans: inkomsten moeten nog komen

Eigenlijk heeft Cambuur anderhalf jaar geleden goed geïnvesteerd en daar moeten of kunnen ze deze zomer de vruchten van plukken. Spelers als Mees Hoedemakers en Alex Bangura worden vaak in verband gebracht met andere clubs en de Leeuwarders hopen op miljoenenbedragen voor deze belangrijke krachten.

Cambuur heeft in de zomer kleine bedragen op tafel gelegd voor Roberts Uldrikis en Maxim Gullit. Hoeveel dat precies is, is niet duidelijk.