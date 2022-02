Vrije-uitloopeieren raken status kwijt door ophokplicht

Vanwege de vogelgriep ging de ophokplicht op 26 oktober afgelopen jaar in. Omdat er een grens aan zit van 16 weken waarbinnen de kippen weer naar buiten moeten om het predicaat te behouden, moeten ze voor 16 februari weer naar buiten.

Lukt dat niet, dan worden het 'scharreleieren' en die brengen minder op. Het scheelt de pluimveehouder veel geld, zegt Sjerd van Weperen. Hij houdt 40.000 legkippen in Oosterwolde. "Het scheelt 2 cent per ei. Reken dan dat ik hier 40.000 legkippen heb, dan heb je het over 20.000 euro per maand. En dat in een periode met hoge energie- en voerprijzen."

Nauwelijk compensatie

Compensatie is er niet. "Supermarkten betalen wel een solidariteitstoeslag, maar de meeste eieren gaan op export dus daar heb ik niet veel aan", zegt Van Weperen. "Bovendien is het een verstoring van de markt. Er komt zo een grote hoeveelheid scharreleieren bij en dat drukt de prijzen."