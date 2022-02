Fries om utens reikt Noorse Rødstrømpe-prijs voor emancipatie uit

Per toeval kwam hij in Noorwegen. "Het had ook Frankrijk kunnen zijn. Het is hier prettig wonen."

Het viel hem op dat ze in Noorwegen veel verder zijn op het gebied van emancipatie. "Wel twintig jaar. Hier is een gegarandeerde plek voor een kind op de crèche en de meeste vrouwen werken fulltime. Bij grote bedrijven is al lang afgesproken dat veertig procent in de raad van bestuur een vrouw is."

Internationale vrouwendag

De winnares wordt bekend gemaakt op 9 februari en krijgt op 8 maart, de internationale vrouwendag, de prijs uitgereikt. "Ik hoop dat alle vrouwen dan rode sokken aantrekken."