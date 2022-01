Noodoproep ijshockeyclub Flyers aan regering: 'Ook ijshockeyers hebben een gezin'

Sinds november hebben de Flyers geen inkomsten meer uit kaartverkoop, omdat door de lockdown wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld. Tot het opheffen van die maatregel op 28 januari ging het voor de Flyers om acht thuiswedstrijden. Ook andere inkomsten van bezoekers vielen in die periode weg.

Steunregeling duurt te lang

Bij het afkondigen van de maatregel maakte de regering bekend dat er een steunregeling voor de topsport zou komen. De verwachting was dat die er eind januari zou zijn, maar nu blijft dat dat niet eerder dan eind maart of begin april is.

De Flyers duurt dat te lang: 'Door het uitblijven van steun voor de periode zonder publiek komt de club in financiële problemen en is het betalen van salarissen van spelers en trainers bijna onmogelijk. En ook ijshockeyers hebben een gezin', schrijven ze in de noodoproep. 'Daarbij lopen voor de club ook de vaste lasten voor materiaal en accommodatie gewoon door'.

'Kom je belofte na en doe dat snel'

De tijd van geduldig afwachten is voor de Flyers voorbij. Daarom nu de noodoproep: 'Kom je belofte na en doe dat snel'. De club wil binnen een paar weken duidelijkheid over hoe het komt met de compensatie.

De noodoproep is niet alleen getekend door voorzitter Henk Hoekstra van de Flyers, ook sportwethouder Jelle Zoetendal uit Heerenveen steunt hem.