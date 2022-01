Nieuwste Heerenveen-aanwinst Amin Sarr: "Ik wil hier geschiedenis schrijven"

Sarr heeft een contract getekend voor 3,5 jaar en Heerenveel betaalt zeker 2 miljoen euro voor de Zweedse jeugdinternational. "Natuurlijk zijn er hoge verwachtingen", zegt Sarr.

"Ik ben hier naartoe gekomen om doelpunten te maken. Toen ik in Zweden nog in de jeugd voetbalde wilde ik al naar de Nederlandse competitie, omdat dat een goede stap is in mijn carrière. Uiteindelijk wil ik in de toekomst voetbalen in de grootste voetbalcompetities van de wereld."