Koeienkop blijft in Dronryp: spullen gesloten zuivelfabriek overgedragen aan het dorp

Na overleg met de historische archivisten van het bedrijf wordt de koeienkop toch overgedragen. "We dachten eerst dat het een heel zware koeienkop was, maar hij bleek uiteindelijk van zink. Dus hebben we de kop van de gevel gehaald en besloten hem te overhandigen."

De kop komt nu met een oude melkbus en houten vatten om kaas en boter in te maken in beheer van het dorpsbelang en de historische werkgroep van Dronryp.

Niet op Marktplaats

Ansing: "Het is in bruikleen. Dronryp is er nu verantwoordelijk voor dat hij goed te eten krijgt en dat we er goed op passen." De kop blijft in de praktijk in Dronryp.

Of het moet zo zijn dat FrieslandCampina hem tijdelijk kan gebruiken. Dat gebeurt dan in goed overleg. "Daarom is het ook aan een stichting overhandigd en niet aan een persoon. Wij willen niet dat iemand het gaat verkopen en op Marktplaats gaat zetten. Dat kan niet de bedoeling zijn" zegt Ansing.