Storm Corrie viel in groot deel Fryslân mee: "We hebben het wel eens heviger gehad"

Peter Lieverdink van Wetterskip Fryslân gaf aan dat gaandeweg de dag bleek dat storm Corrie niet iets bleek om ongerust over te worden. "Het is niet uitzonderlijk en we zijn alert. Zoals de verwachting er nu uit ziet hebben we om half negen bij Harlingen een waterstand van 2,50 meter. Pas bij 2,70 tot 3 meter moeten we andere maatregelen nemen. Maar het lijkt erop dat het zover niet komt."

Sluizen en gemalen

Het waterschap kan op de hoge waterstanden anticiperen. "We hebben maatregelen genomen zoals het sluiten van een keermuur en de afsluiting van de zeegemalen bij Roptazijl, Zwarte Haan en Marrum. Ook de schutsluizen van de Tjerk Hiddessluizen worden gesloten. We volgen de ontwikkeling van de waterstanden, die worden vanuit het Watermanagementcentrum in Lelystad gecommuniceerd."

"Wij hebben het wel eens heviger gehad" zegt een Harlinger.