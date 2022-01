Op zoek naar de slak die niemand ziet, maar wel cruciaal is voor het milieu

Ze zitten op zegge. Die groeien in sompige natuur; meestal bij riet, maar ook in moerasbossen. Het slakje overwintert onder het blad en is net als de meeste slakken niet heel mobiel. Het eet de schimmels van de bladen van de plant af.

"Niet iets droger"

Nu vind je die zeggevegetatie in de overgang van het land naar water, maar de zeggekorfslak is daar niet tevreden mee. Het water moet van een goede kwaliteit zijn; het liefst water dat kalkrijk is.