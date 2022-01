Noordelijke jongeren roepen op tot actie met een klimaatmanifest

Bedrijven die energieneutraal willen worden, moeten financiële steun krijgen. Vervuilende bedrijven moeten ophouden om hun uitstoot af te kopen met bijvoorbeeld het planten van bomen of CO2-certificaten. En provincies moeten hun verantwoordelijkheid voor het milieu oppakken en nu handelen.

Dit zijn een paar punten uit het klimaatmanifest van de groep jongeren. Ze doen dit ook nog eens in samenwerking met scholen en de Duitse deelstaat Niedersachsen. Ook hebben ze bezoeken gebracht aan diverse bedrijven in het Noorden en in Niedersachsen om te kijken wat ze doen aan duurzaamheid en wat er beter kan.

Het manifest werd vorig jaar november al aangeboden aan het Duitse parlement. En maandag dus aan de vier noordelijke provincies.

Aanbevelingen

Andere aanbevelingen in het manifest zijn om jongeren bij de oplossingen te betrekken en ook zouden er duidelijke en strenge regelgeving moeten komen om de noodzakelijke maatregelen te handhaven, vindt de jeugd.