Verdachte zedenmisdrijf werkte als jeugdbeschermer bij het Leger des Heils

De man werd eind december in de buurt van Rotterdam aangehouden omdat hij zou hebben geprobeerd om een meisje van 11 te verleiden tot ontucht. Hij zit vast.

De 52-jarige verdachte werkte namens het Leger des Heils bij twaalf gezinnen. Die zijn niet op de hoogte gebracht van zijn arrestatie. Ze hebben wel te horen gekregen dat ze een nieuwe jeugdbeschermer toegewezen kregen.

Het Leger des Heils zegt dat ze het zo heeft gedaan in overleg met politie en justitie, omdat de zaak nog in onderzoek is en er nog veel duidelijk moet worden.

De man werkte van 2003 tot 2008 ook al als jeugdbeschermer bij het Leger des Heils. Sinds 2020 was hij weer via een detachering aan het werk bij de organisatie. "We hebben nooit een melding over hem gekregen. Hij heeft zijn werk altijd naar behoren gedaan en er was ook recent een Verklaring omtrent gedag voor hem afgegeven", zegt de woordvoerder.

Op 6 april is de inhoudelijke behandeling van de zaak, tot die tijd blijft de verdachte in voorarrest.