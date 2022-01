Vier brandweerkorpsen in de Zuidwesthoek kampen met personeelstekort

Volgens de brandweer is er met name op de werkdagen een tekort. Er worden daarom nieuwe ploegleden gezocht die overdag beschikbaar zijn en op vijf minuten van de kazernes wonen of werken.

Het werk is vrijwillig, maar de brandweerlieden krijgen wel een vergoeding voor opleiding, het uitrukken en het oefenen. Ook zorgt de brandweer voor verzekering en sportmogelijkheden.