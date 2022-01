Gevolgen storm Corrie voor duinafslag op Ameland lijken mee te vallen

Ameland kampte afgelopen weekend met duinafslag door het weer in de nacht van zaterdag op zondag. Maandag kwam storm Corrie daar aan land, maar tot nu toe vallen de gevolgen mee.

Strandpaviljoen

Onder meer bij strandpaviljoen The Sunset in Hollum zijn dit weekend door de storm in combinatie met de hoge waterstand delen van twee tot drie meter hoge duin onder het paviljoen weggeslagen. Storm Corrie heeft tot nu toe niet meer schade aangericht: het water komt nog niet tot het terras.