Gevaarlijke 'Eftelingweg' bij Langelille wordt eindelijk aangepakt

De weg ligt op veengrond: deze grond droogt uit, mede door de steeds drogere zomers. Het maakt dat de grond verzakt en er grote scheuren in de weg zijn ontstaan.

'Eftelingweg'

De weg was over honderden meters opengescheurd. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mocht er alleen langzaam worden gereden. Er stonden al jaren waarschuwingsborden en de helft van de weg was onbruikbaar. Een omwonende schreef in een open brief aan de gemeente schertsend over een 'Eftelingweg.'

Het heeft flink wat gemopper in de gemeenteraad gekost voordat het project werd opgepakt. In de afgelopen jaren zijn er wel nieuw asfaltlagen overheen gelegd, maar dat maakte de weg zwaarder en daardoor verzakte de boel nog sneller.

Bermverharding

De Lemsterweg wordt nu smaller gemaakt en deels vernieuwd. De weg loopt langs de Jonkers- of Helomavaort. Aan de kant van de polder en aan de kant van de vaart komt een stuk bermverharding. Daar komt dan weer een nieuwe laag asfalt tussenin. De weg komt ook dichter bij de vaart te liggen.

In december is de maximale snelheid omlaag gebracht, van 80 naar 60 kilometer per uur. Met die maatregel moet de weg veiliger worden voor alle weggebruikers. Ook heeft doorgaand verkeer geen voorrang meer op de Lemsterweg.

Het werk duurt tot 15 maart. Tot die tijd is de weg afgesloten voor verkeer.