Piet Paulusma over storm Corrie en code oranje: "Het is een echte kuststorm"

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor Fryslân en Noord-Holland. In Fryslân is er risico op zware windstoten, omvallende bomen en losse takken, zo waarschuwt het instituut. Code oranje geldt tussen 08.00 en 12.00 uur, daarna is tot 18.00 uur nog code geel van kracht.

De wind komt uit het noordwesten, dus met name aan zee gaat de wind tekeer. Rijkswaterstaat vraagt mensen om hun reis uit te stellen as het mogelijk is, de ANWB zegt dat het in ieder geval niet slim is om met lege vrachtwagens en aanhangwagens de weg op te gaan.

Waarschuwingen voor het verkeer

Piet Paulusma waarschuwt het verkeer. "Of je nu lopende bent, in een scooter zit of in een vrachtwaren rijdt. Je moet rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Dan heb ik het over windstoten in kracht 7-8 de provincie in, bij het IJsselmeergebied in kracht 9, in het kust- en Waddengebied in kracht 10-11. De 12 staat er ook bij, maar dat zal er nog om spannen."

Het kust- en Waddengebied

Het treft vooral de westelijke rand van het land en dus ook de Afsluitdijk. Paulusma: "In het oostelijke Waddengebied is het nog wat rustiger, met windstoten in kracht 8, misschien 9. We hebben maandag zo nu en dan regen en de temperaturen liggen rond de 8 graden. De wind komt uit noord-noordwest. Storm in het kust- en Waddengebied, met zeer zware windstoten."