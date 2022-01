Experts waarschuwen Tweede Kamer voor gevolgen 'stille ramp' langdurige covid

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 1015 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 922 minder dan zondag. Over de laatste dertien dagen is de achterstand bij het aantal meldingingen nu 105.000 voor heel Nederland. Daarmee loopt het RIVM wel iets in, want zondag was de achterstand nog 131.000.

