Belangenorganisaties willen ontslag bij long covid voorkomen | Nieuwe coronabesmettingen Olympische Spele

De verpleegafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1035 mensen met corona. Dat zijn er 90 meer dan zondag, volgens recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om de vierde stijging op rij. Ook is het voor het eerst in meer dan twee weken dat er meer dan 1000 coronapatiënten op deze afdelingen liggen.

In totaal liggen er nu 1247 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 93 meer dan de voorgaande dag. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal toe met 3 tot 212. In de afgelopen 24 uur werden er 138 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 11 nieuwe opnames.