sc Heerenveen akkoord met Sarr en Haye; Nygren en Kongolo naar de uitgang

Nygren speelde in totaal 51 wedstrijden in het pompeblêdeshirt. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij zes keer een assist.

"Benjamin had bij ons steeds minder zicht op speeltijd en krijgt nu de kans om zich te bewijzen in Denemarken. We wensen hem dan ook heel veel succes met het verdere vervolg van zijn voetbalcarrière", zegt technisch manager Ferry de Haan over de transfer.

Nog geld voor Kongolo

Middenvelder Rodney Kongolo maakt ook een overstap. Hij gaat naar de Italiaanse Serie B. De 24-jarige middenvelder gaat naar Cosenza. Kongolo was aan het eind van dit seizoen transfervrij, maar Heerenveen ontvangt nu dus nog een kleine vergoeding voor hem.