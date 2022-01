'Volle bak' bij gratis openingsconcert in Franeker Koornbeurs

De bezoekers mochten niet zitten waar ze wilden, maar kregen een plaats toegewezen door medewerkers van het theater met voldoende afstand tot andere bezoekers.

'Duwtje in de rug'

"We doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden", vertelt directeur Titia Huisman. "Maar ik ben blij dat we weer los zijn en dat de mensen weer willen komen."

Ze had het gratis concert georganiseerd om de theaterbezoekers die steeds te maken hebben met uitgestelde en geschrapte voorstellingen weer 'een duwtje in de rug' te geven.

Folkband Volk

Huisman was uiteraard blij met de opkomst, want het laat zien dat de mensen weer graag naar het theater willen en daar was het haar ook om te doen. "Wij willen gewoon doen wat we kunnen. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de artiesten, want die willen weer zo verschrikkelijk graag spelen."

De Friese folkband Volk mocht zondagmiddag als eerste band dit jaar weer voor publiek optreden in de Koornbeurs. De afspraak met de band was snel gemaakt, want in de lockdown heeft de band regelmatig in het Franeker theater gerepeteerd.