KNMI: storm Corrie zorgt voor zware windstoten, maandag code oranje in Fryslân

Ook in Noord-Holland kan het hard waaien, daarom geldt daar ook code oranje. Voor de rest van het land geldt code geel.

De Oosterscheldekering gaat naar verwachting dicht vanwege hoogwater. Dat gebeurt ongeveer een keer in de twee jaar. Ook andere keringen en sluizen zullen waarschijnlijk sluiten.

Hoge waterstand

Verschillende plekken in Fryslân hebben zondag ook al te maken met hoogwater. Door de harde noordwestenwind zijn kades in Harlingen bijvoorbeeld ondergelopen. Op Schiermonnikoog is een boei aangespoeld op het strand en op Ameland is een stukje