LDODK grijpt laatste kans en wint van Blauw Wit

LDODK verloor de laatste twee wedstrijden en was daardoor gezakt naar plaats vier in poule A. Tegen directe concurrent Blauw Wit begon LDODK matig.

De thuisploeg kwam op een 4-5 achterstand, maar doelpunten van Erwin Zwart, Marloes Frieswijk en André Zwart brachten LDODK op een voorsprong: 7-5. Bij de rust stond die marge nog steeds op het scorebord: 10-8.

Amsterdam kruipt dichterbij

Direct na de rust liep LDODK uit tot 13-8. Dat was ook direct de grootste voorsprong die de Friezen deze wedstrijd hebben gehad, want de Amsterdammers kwamen daarna wat beter in de wedstrijd.

De bezoekers kropen steeds wat dichterbij. Een afstandsschot van Roos Verheugt bracht het verschil met negen minuten op de klok uiteindelijk weer naar twee: 20-18.

Verschil nog één

Met nog ruim twee minuten op de klok kwam Blauw Wit voor het eerst op één punt van LDODK. Door een score van Femke Faber duurde dat echter maar twintig seconden: 25-23.

Ran Faber besliste de wedstrijd met nog 37 secondes op de klok uiteindelijk. Hij bepaalde de eindstand op 26-23.