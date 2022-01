Van der Ploeg (CDA) wil kippen ook inenten: 'Tijd dat we beesten opofferen is voorbij"

Op zaterdag kwam Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 ook met het plan om te vaccineren. Van der Ploeg sluit zich daar in het Nieuwsforum van Buro de Vries bij aan.

"We hebben het eerder ook gezien in de MKZ-crisis toen er veel vee moest worden geruimd. Ook koeien enten we nog altijd niet, omdat we bang zijn voor 'handelsbeperkingen', dus zou het ook daar zo weer kunnen gebeuren", zegt de CDA'er.

Schuld

Van der Ploeg is niet bang dat er beperkingen in het buitenland komen. "Daar zitten ze met hetzelfde. Ik vind dat waartegen je dieren kunt beschermen, je dat ook moet doen. Dat moet vanwege de dieren, maar ook vanwege de mensen."

Volgens de politicus krijgt de veehouderij vaak van alles de schuld, dat vindt hij niet terecht. "Maar met al onze kennis moeten we wel proberen om het allemaal zo goed mogelijk te doen", zo zei Van der Ploeg, die ook ingenieur zoötechniek is.