Een schip als leslokaal: dure expedities populair bij middelbare scholen

Ondanks de kosten is er een grote belangstelling voor de school-op-zee-expedities. En dus moest er een tweede schip komen. "We hadden een wachtlijst van zo'n 25 trainees die mee wilden op onze reizen", zegt Christophe Meijer. "Met dit nieuwe schip hopen we op die vraag te kunnen inspelen."

Een van de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium die binnenkort met een reis mee gaat, is Tommy Barkema. "Vijf weken vaar ik langs de Caribische eilanden. Ik stap aan boord in Sint Maarten, dan varen we langs de Bovenwindse Eilanden met als eindbestemming Cuba. En dan vlieg ik weer terug."

Bijzonder schip

Meijer is erg te spreken over de nieuwe aanwinst, die nu nog de naam Noorderlicht draagt, maar straks als de tweemastschoener Reade Swan het ruime sop zal kiezen. "Het is een bijzonder schip omdat zij in koude streken als de poolgebieden kan varen."