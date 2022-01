HEA! Hond Pelle is te sterk

Pieter Otter uit Oenkerk laat hond Pelle uit in natuurgebied de Groene Ster in Leeuwarden. "Pelle is net drie jaar geworden en is ongelofelijk sterk." De vrouw van Otter zit daarom op krachttraining, om zo sterk genoeg te zijn om hond Pelle uit te laten. Otter is Pelle soms zelfs ook maar amper de baas. "Ik zit samen met Pelle op krachttraining", lacht hij.