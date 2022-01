Shorttrackcoach Otter wil in Peking meer medailles behalen dan in Pyeongchang

De ogen zijn vanaf zaterdag vooral gericht op Suzanne Schulting, die de voorbije jaren alles won wat er te winnen valt. De Friezin heeft al aangegeven meerdere gouden medailles te willen binnenhalen.

Otter wil voor zijn formatie geen exact aantal noemen. "Het is in onze sport verdomde moeilijk. Als je op de 500 meter een medaille wil halen, moet je 'm eerst vier keer racen om überhaupt op het podium te komen. Met de huidige prestatiedichtheid kan het in de heats zo maar een keer over zijn. Het kan ook tot een finale leiden waarin we bovenop het podium staan."

Vertrouwen

De 58-jarige Otter ziet het olympische toernooi met vertrouwen tegemoet. "Wij weten op basis van trainingen heel goed waartoe ze in staat zijn. Maar als we eerst naar de resultaten kijken, kun je daar door verblind worden. Dan schijnt die medaille zo erg in je ogen, dat je niet meer weet waar je je op moet focussen."